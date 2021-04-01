Южно-Сахалинск, , 03:32 — REGNUM На Сахалине на 61 км автодороги Углегорск-аэропорт Шахтерск-Бошняково перевернулся бензовоз, в котором находилось 20 кубов топлива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На место происшествия выехали специалисты министерства экологии области и МЧС.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, бензовоз перевозил дизельное топливо на «Бошняковский угольный разрез». Спецтранспорт опрокинулся в кювет.

«Пострадавших нет. Угрозы попадания дизельного топлива на водные объекты нет. Проезд по автодороге не нарушен», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области завершилось расследование административного дела по факту разлива нефти в результате ДТП с участием нефтевоза. В отношении ООО «Импория Транссервис» вынесено постановление о штрафе в размере 40 тыс. рублей.