Вашингтон, 1 апреля, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Право проходить службу в армии США вновь предоставлено трансгендерам, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 31 марта в ходе пресс-конференции.

Defense.gov Трансгендеры в американской армии

Согласно новым правилам, они могут вступать в ряды вооруженных сил в качестве представителя выбранного ими пола. Кирби также отметил, что минообороны США гарантирует трансгендерам предоставление необходимой медицинской помощи.

Впервые службу в армии для трансгендеров в 2016 году разрешил 44-й американский президент Барак Обама. Однако, следующий глава Белого дома Дональд Трамп отменил это решение своего предшественника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден объявил 31 марта днем трансгендеров в стране.