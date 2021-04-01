Красноярск, , 03:22 — REGNUM Рядом с Красноярском обнаружили место, где долгое время складировались туши мёртвых животных. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил 31 марта эколог, депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов («Зелёные»).

Мёртвое животное в Енисее Скриншот со страницы Сергея Шахматова в соцсети «ВКонтакте»

»Фактически в черте города за мостом 777 кто-то долгое время складировал туши убитых животных. Мало того, всё это фактически плавает в небольшой заводи Енисея, вместо того, чтобы отправиться на термическое обезвреживание. А ведь это рассадник инфекций и вирусов», — пишет Шахматов.

Он отметил, что рядом также обитает свора бездомных собак, что увеличивает риск распространения инфекций.

«Готовим срочные обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру», — резюмировал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, где владелец одного из КФХ в Черемховском районе попытался скрыть падёж скота, вновь произошла массовая гибель коров.

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