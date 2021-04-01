Санкт-Петербург, , 03:12 — REGNUM Госпредприятие «Петербургский метрополитен» объявило аукцион на 1,2 млрд рублей. В качестве лота выступают услуги «по предоставлению кредита в целях рефинансирования долга по генеральному кредитному договору от 28.02.2017 года». Итоги тендера подведут 15 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Максимальная цена контракта — 1 263 479 722,6 рубля при размере обеспечения заявки — 12 634 797,23 рубля. Кредитные средства должны выдать не позднее 30 апреля 2021 года.

Непосредственно сумма кредита планируется в размере 5 926 683 870 рублей 48 копеек. Его срок — не более 1 125 дней.

«Источник погашения основного долга по кредиту — субсидия на увеличение уставного фонда ГУП «Петербургский метрополитен» из бюджета Санкт-Петербурга», — отмечается в техзадании.

Напомним, «Петербургский метрополитен» учреждено в октябре 2000 года, но ведёт историю с 1889 года. Учредитель — комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Начальник метрополитена с августа 2020 года — Евгений Козин.