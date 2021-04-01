Санкт-Петербург,
1 апреля 2021, 03:12 — REGNUM Госпредприятие «Петербургский метрополитен» объявило аукцион на 1,2 млрд рублей. В качестве лота выступают услуги «по предоставлению кредита в целях рефинансирования долга по генеральному кредитному договору
Максимальная цена контракта — 1 263 479 722,6 рубля при размере обеспечения заявки — 12 634 797,23 рубля. Кредитные средства должны выдать не позднее 30 апреля 2021 года.
Непосредственно сумма кредита планируется в размере 5 926 683 870 рублей 48 копеек. Его срок — не более 1 125 дней.
Напомним, «Петербургский метрополитен» учреждено в октябре 2000 года, но ведёт историю с 1889 года. Учредитель — комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Начальник метрополитена с августа 2020 года — Евгений Козин.