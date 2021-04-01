Южно-Сахалинск, 1 апреля, 2021, 03:01 — ИА Регнум. На Сахалине 1 апреля стартовала кампания по записи детей в первый класс на 2021—2022 учебный год. С утра от родителей поступило 1743 заявления по Южно-Сахалинску.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Первоклашка

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Система приёма заявлений от родителей будущих первоклашек работает в штатном режиме.

«Мы специально ввели расписание, чтобы снизить нагрузку на систему. Заявления по Южно-Сахалинску принимаются с 9:00, а по всем остальным районам с 12:00», — пояснилиРИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве образования

Родители могут подать заявление через портал образовательных услуг, лично в школе, заказным письмом через почту или электронной почтой.

Для родителей первоклассников на Сахалине работает специальная «горячая линия».

Как сообщало ИА REGNUM, петербургским родителям бессмысленно пытаться опередить друг друга с подачей заявлений о зачислении детей в первые классы. Об этом заявила 19 марта новый глава комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская. Принимать заявления начнут в полночь 1 апреля 2021 года через портал госуслуг.