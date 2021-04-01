Пекин, , 02:59 — REGNUM Около 5,14 млн бедных студентов в Китае получили высшее образование с 2012 года, став первым образованным поколением в своих семьях, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Выступая в среду на международном симпозиуме по борьбе с бедностью через образование, замминистра образования КНР Тянь Сюэцзюнь заявил, что популяризация качественного образования является ключевым базисом для искоренения нищеты.

Чтобы помочь повысить благосостояние в бедных деревнях, Китай осуществляет целевую помощь в области образования, энергично поддерживает развитие образования в бедных районах, создает надежную систему финансовой помощи студентам из бедных семей и способствует развитию профессионального образования.