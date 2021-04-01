Пекин, , 02:55 — REGNUM Китайский надзорный орган начал общенациональную кампанию по проверке культуры в интернете и исправил 2163 единицы нарушений соответствующих правил, сообщило Министерство культуры и туризма КНР, передает 30 марта агентство Синьхуа.

Стартовавшая в феврале кампания была в основном нацелена на онлайн-продукты в области культуры, выявление вульгарного контента, поклонение деньгам и всё, что идет вразрез с общественной моралью.

Более 30 тыс. инспекторов были направлены для проверки более чем 29 тыс. вебсайтов, приложений и аккаунтов в социальных сетях, сообщило министерство, добавив, что на сегодняшний день было рассмотрено 54 случая, связанных с интернет-культурой.

Министерство заявило, что предпримет дальнейшие шаги по рассмотрению онлайн-комиксов, музыки и перформансов на наличие вредного контента, чтобы устранить вульгарность и пошлость с культурного рынка Китая.