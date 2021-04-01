Пекин, , 02:47 — REGNUM Число зарегистрированных добровольных доноров органов в Китае превысило 3,15 млн человек, сообщило Китайское общество Красного Креста, передает 31 марта агентство Синьхуа.

По словам партийного руководителя и исполнительного вице-президента Общества Красного Креста Китая Лян Хуэйлина, более 33 тыс. доноров органов пожертвовали свои органы в случае своей смерти, что помогает спасти почти 100 тыс. жизней.

Донорство человеческих органов — это благородное дело, которое спасает жизни, питает любовь между людьми, а также подталкивает общественное развитие и прогресс, сказал Лян на мероприятии памяти умерших доноров органов, состоявшемся в городе Нанкине на востоке Китая.

Китай начал пилотную программу донорства органов в 2010 году. Число доноров увеличилось до 4,16 на миллион населения в 2019 году с 2,01 на миллион в 2015 году, говорится в отчете о развитии донорства органов в Китае за 2019 год, опубликованном Китайским фондом развития трансплантации органов за декабрь 2020 года.

Добровольцы стали единственным законным источником трансплантации органов в Китае после того, как торговля органами была запрещена в 2011 году, а использование органов казненных заключенных — в 2015 году.