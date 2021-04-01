Париж, , 02:43 — REGNUM Россия якобы проявила агрессию, выслав дипломатов Швеции, Польши и Германии в феврале этого года, заявил 31 марта верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телеканалу France 24.

По его словам, подтвердить свою правоту он смог во время визита в Россию, который состоялся в тот же день.

«Целью (визита — ред.) было проверить отношение России к Евросоюзу, и ответ был ясным. Россия выбрала агрессию, выслав европейских дипломатов в тот момент, когда проходил визит, что противоречит дипломатическому поведению», — сказал Боррель.

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Напомним, дипломаты трёх стран были высланы из России после того, как лично посетили незаконные акции протеста в Москве в конце января 2021 года. В Кремле после высылки сообщали, что не намерены терпеть подобные действия, и это было чётко показано.

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