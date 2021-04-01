Бразилиа, , 02:42 — REGNUM Экстренное применение на бразильской территории вакцины против COVID-19 американской фармкомпании Janssen разрешило Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa). Об этом 31 марта сообщается на сайте регулятора.

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Речь идет об ограниченном использовании препарата в условиях чрезвычайной ситуации, действующей в стране из-за распространения коронавируса. Janssen входит в структуру американской корпорации Johnson & Johnson.

При принятии решения об одобрении вакцины учитывалось то, что ее использование уже согласовано Европейским агентством лекарственных средств для применения в государствах ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта минздрав Бразилии объявил, что за сутки в стране было зафиксировано 90 638 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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