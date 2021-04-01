Пекин, , 02:42 — REGNUM Китай запретит государственным организациям дарить, сдавать в аренду или продавать любую из своих коллекций ресурсов и активов культурного наследия, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Это происходит на фоне усилий страны по улучшению защиты и использования государственных ресурсов и активов культурного наследия, утверждается во временном постановлении, совместно опубликованном Министерством финансов КНР и Национальной администрацией культурного наследия КНР.

Организациям по управлению культурным наследием запрещается использовать культурные реликвии в качестве залога или осуществлять зарубежные инвестиции с их использованием, говорится в постановлении.

Постановление также настоятельно призывает такие организации, как музеи и библиотеки, улучшить свою экспозицию и использование культурных реликвий.