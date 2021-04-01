Гонконг, Китай, , 02:39 — REGNUM Четверо мужчин, участвовавших в беспорядках или незаконных собраниях в международном аэропорту Гонконга в 2019 году, были приговорены судом Гонконга к тюремному заключению сроком от 13 до 45 месяцев, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Двое из них, ранее осужденные за незаконные собрания, были приговорены к 13 месяцам тюремного заключения. Двое других мужчин, ранее признавших себя виновными в беспорядках, были приговорены к 45 месяцам тюремного заключения. Судья заявил, что поведение подсудимых серьезно повлияло на работу аэропорта, репутацию Гонконга и готовность туристов посещать Гонконг.

13 августа 2019 года группа демонстрантов незаконно собралась в международном аэропорту Гонконга, при чем некоторые из них перекрыли дорогу за пределами зала вылета Терминала 1, серьезно нарушив нормальную работу аэропорта.