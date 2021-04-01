Пекин, , 02:35 — REGNUM Китай опубликовал предварительное руководство по уточнению правил строительства, содержания и управления дорожными активами, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Дорожные активы включают в себя не только землю, используемую под дороги, но также инфраструктуру и объекты, вроде мостов, тоннелей и барьеров безопасности, говорится в руководстве, совместно опубликованном Министерством финансов и Министерством транспорта КНР.

Транспортные власти должны рассчитывать дорожные активы в соответствии с национальными системами бухгалтерского учета, говорится в руководстве, призывающем к регулярной проверке счетов в процессе управления дорожными активами.

Департаменты дорожного хозяйства должны включать работу по управлению дорожным имуществом в свои ежемесячные и годовые отчеты о государственных активах и нести ответственность за достоверность данных.

Руководство также настоятельно призвало финансовые и транспортные органы начать целенаправленное регулирование дорожных активов для обеспечения своевременного обновления финансовой информации.