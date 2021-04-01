Пекин, , 02:31 — REGNUM В результате обширных исследований продуктов животного происхождения на рынке морепродуктов Хуанань в столице провинции Хубэй городе Ухане, ни один из продуктов животного происхождения, отобранных на рынке, не дал положительного результата на новый коронавирус, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Пробы окружающей среды, взятые после закрытия рынка морепродуктов в прошлом году, выявили широкое загрязнение окружающей среды вирусом, особенно в киосках с морепродуктами, сказал руководитель группы китайской стороны совместной группы ВОЗ-Китай Лян Ванянь, изучающей происхождение COVID-19. Повторные проверки вируса не выявили.

Полученные данные свидетельствуют о том, что на рынке существовала возможность появление вируса через инфицированных людей, зараженные продукты холодовой цепи, животных и продукты животного происхождения, отметил Лян.

«Нам еще предстоит провести соответствующие исследования продуктов холодовой цепи», — добавил он.

Лян выступил с этими замечаниями на пресс-брифинге китайских членов глобального исследования происхождения вируса в Пекине, организованного совместно с ВОЗ.