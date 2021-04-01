Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Контракт на поставку 120 тысяч очков смешанной реальности для армии США подписала американская корпорация Microsoft. Об этом 31 марта передал телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

Сумма договора, реализация которого займет 10 лет, составляет $22 млрд. В 2018 году Microsoft подписала контракт на создание для американских военных за $480 млн прототипа IVAS — модификации VR-шлема Microsoft HoloLens.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября портал The Verge распространил информацию о том, что компания Command Sight разработала очки дополненной реальности (AR) для служебных собак армии США.

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