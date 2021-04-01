Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Обеспокоенность по поводу ситуации вокруг безопасности в Донбассе выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 31 марта сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Блинкен провёл телефонные переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, в ходе которых подтвердил «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

«И выразил обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью на востоке Украины», — отметил Прайс.

Глава пресс-службы Госдепа добавил, что, кроме ситуации в Донбассе, стороны обсудили борьбу с эпидемией COVID-19 на Украине, а также «общие интересы в борьбе с последствиями изменения климата».

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Ранее киевские власти заявили, что из-за обстрелов в районе населенного пункта Шумы погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Этот инцидент в Киеве пообещали обсудить на уровне советников лидеров «нормандского формата» и внести в международную повестку.

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