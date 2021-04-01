Пекин, , 02:26 — REGNUM Китай продолжит гарантировать право на обязательное образование для детей трудовых мигрантов, способствуя равному доступу всех слоев населения к школьному образованию, заявило Министерство образования КНР, передает 31 марта агентство Синьхуа.

Число детей, мигрирующих в городские районы вместе с родителями в течение девятилетнего периода обязательного образования, достигло 14,3 млн в 2020 году, что на 626 тыс. больше, чем в 2015 году, сообщил на пресс-конференции глава департамента базового образования министерства Лю Юган.

В 2020 году 85,8% этих детей учились либо в государственных школах, либо в частных школах за счет государственных субсидий. По словам Лю, эта цифра едва дотягивает до уровня зачисления в государственные школы страны — 89,2%

Министерство будет и далее совершенствовать политику приема детей трудовых мигрантов, особенно в мегаполисах и ключевых регионах с массовым притоком населения, с тем чтобы обеспечить всем детям школьного возраста доступ к обязательному образованию, сказал Лю.

Он добавил, что образовательные ресурсы в городских районах будут еще больше усилены для удовлетворения потребностей постоянно растущего населения.

Призывая больше заботиться о детях трудовых мигрантов, Лю сказал, что будут также предприняты усилия, чтобы помочь им адаптироваться к школьной жизни и способствовать их всестороннему развитию.