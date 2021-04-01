Балтимор, США, , 02:26 — REGNUM Сотрудники завода американской фармацевтической компании Johnson & Johnson в городе Балтимор (штат Мэриленд) неправильно смешали компоненты вакцины против коронавирусной инфекции и испортили 15 млн доз препарата, сообщает газета The New York Times.

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По версии издания, причиной порчи крупной партии вакцин стала ошибка сотрудников. Теперь расследованием инцидента занимается Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). При этом компания заверила, что все препараты, уже поступившие в медучреждения, являются полностью безопасными и произведены правильно.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта у одного из пациентов, привившихся вакциной от Johnson & Johnson, начала облезать кожа. Случай побочной реакции на препарат был зарегистрирован в американском штате Вирджиния. Врачи подтвердили, что причиной зуда и покраснения кожи у пациента стала инъекция вакциной против коронавирусной инфекции.

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