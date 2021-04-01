Пекин, , 02:19 — REGNUM Совместная группа Китай-ВОЗ по глобальному изучению происхождения COVID-19 обнаружила, что лабораторный инцидент «крайне маловероятно» мог привести к эпидемии, заявил старший китайский эксперта совместной группы, передает 31 марта агентство Синьхуа.

Эксперты ВОЗ и Китая совместно провели исследование в Китае и дали оценку вероятности распространения вируса через лабораторный инцидент, сообщил глава китайской части совместной группы Лян Ваньянь во время пресс-брифинга китайских участников исследования.

Согласно отчету о Китайской части исследования, появление COVID-19 через промежуточного хозяина «вероятно, очень вероятно», через продукты холодной/пищевой цепи — «возможно», а через лабораторный инцидент «крайне маловероятно», сказал Лян.