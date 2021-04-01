Пекин, , 02:14 — REGNUM Кассовые сборы в Китае с начала этого года превысили 18 млрд юаней ($2,74 млрд), сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Показатель оказался немного ниже 18,5 млрд юаней, полученных с 1 января по 30 марта 2019 года, но превысила 80% от общего объема продаж билетов за весь 2020 год, свидетельствуют данные, собранные аналитическим порталом Maoyan.

Первый режиссерский проект комика и актрисы Цзя Лин «Привет, мама» и комедия компании Wanda Pictures «Детектив из Чайнатауна-3» возглавили чарты за период с 1 января по 30 марта, собрав соответственно около 30% и 25% от общего объема доходов.

Оба фильма попали в китайские кинотеатры во время празднования Китайского Нового года. Первые восемь мест в чарте — это фильмы китайского производства. На девятом месте оказался американский фильм «Годзилла против Конга», который принес более 540 млн юаней, или 3% от общей суммы сборов.

Новая глава о неведомых чудищах, стремящихся в очередной раз уничтожить мир выбила научно-фантастический боевик Кристофера Нолана «Довод» с места самого кассового иностранного фильма в китайском прокате с 2020 года.