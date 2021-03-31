Тегеран, 1 апреля, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Иран улучшил отношения с Россией и Китаем благодаря Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) — сделке по иранской ядерной программе — заявил 31 марта на пресс-конференции министр иностранных дел исламской республики Мохаммад Джавад Зариф.

Khamenei.ir Мохаммад Джавад Зариф

«До июля 2015 года Москва ни разу не приглашала (командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции — ред.) Касема Сулеймани в Россию», — сказал он, отметив, что ситуация изменилась в первые дни после подписания СВПД.

Первое приглашение Сулеймани получил через несколько дней после заключения ядерной сделки. Кроме того, в 2015 году Иран добился установления стратегических отношений с Китаем.

«Это означает, что СВПД решал проблему со странами Запада в той же степени, в какой со странами Востока», — сказал глава МИД Ирана.

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Как сообщало ИА REGNUM, СВПД подписан Ираном и шестью государствами — постоянными членами Совбеза ООН (США, Китай, Великобритания, Франция и Россия) и Германией. Соглашение предусматривало снятие санкций с Ирана, развивающего атомную энергетику, однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки.