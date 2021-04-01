Бразилиа, , 01:52 — REGNUM Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который имеет сходство с его южноафриканским штаммом 501. V2, был выявлен в Бразилии. Об этом 31 марта журналистам заявил президент Института Бутантан в бразильском городе Сан-Паулу Димас Ковас.

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По его словам, эта разновидность могла появиться путем эволюции формы вируса из ЮАР. Глава учреждения отметил, что все случаи были зарегистрированы в штате Сан-Паулу. При этом Ковас подчеркнул, что эти пациенты не выезжали за рубеж и не контактировали с лицами, побывавшими на южноафриканской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта посольство России в Бразилии распространило информацию о том, бразильское предприятие Uniao Quimica произвело экспериментальную партию компонента российской вакцины «Спутник V», применяемой для иммунизации против COVID-19.

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