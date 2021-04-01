Гавана, , 01:45 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1051 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что это самый высокий показатель с начала пандемии. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране выросло до 75 263. Также за минувшие сутки в республике скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 424 человека.

Главный эпидемиолог республики Франциско Дюран отметил, что март 2021 года стал самым сложным для Кубы по заболеваемости коронавирусной инфекцией — за месяц в республике выявили почти 24 тыс. инфицированных, что составляет почти треть от всех подтвержденных случаев. Он добавил, что большая часть случаев связана именно с распространением инфекции внутри страны.