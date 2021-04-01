Тегеран, , 07:27 — REGNUM 31 марта глава Парламентской группы дружбы Ирана и России Сейед Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми заявил: «Тегеран и Москва с их стратегическим статусом в коридоре Север-Юг могут путем сотрудничества внести свой вклад в культурный расцвет обеих стран, Кавказского региона и Ближнего Востока». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хашеми выступил с этим комментарием на дискуссии под названием «Гармонизированное волжско-каспийское пространство для развития», организованной торгово-промышленной палатой России в Москве. Он отметил: «Исламская Республика с ее 15 соседними странами имеет уникальный геополитический статус с выходом на морские и сухопутные территории всего региона». Хашеми вновь подтвердил, что наличие такого доступа превратило страну в транзитный узел региона.

Зампред иранского парламента отметил, что Россия со своим стратегическим потенциалом и наличием энергоресурсов сумела закрепить за собой мировой статус.

«Большое количество природных ресурсов, хорошая инфраструктура для использования энергии, плодородные земли, достаточное количество воды и сельскохозяйственная деятельность, которая позволяет стране собирать урожай как весной, так и летом, превратили страну в мощную державу», — отметил Хашеми.