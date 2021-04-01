Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Соединенные Штаты предоставили Ираку разрешение, чтобы позволить стране импортировать электроэнергию и газ из соседнего Ирана, а также оплачивать поставки электроэнергии в течение последующих четырех месяцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 31 марта.

«США предоставили разрешение сроком на 120 дней, позволив таким образом Ираку оплачивать импорт электроэнергии из Ирана», — написала руководитель багдадского бюро американской ежедневной газеты Washington Post Луиза Лавлак на личной странице в Twitter со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

Она отметила, что очередное послабление является более длительным, чем предыдущие, и является первым разрешением, выданным Ираку при администрации нового президента США Джо Байдена.

Вашингтон неоднократно продлевал разрешение Багдаду на импорт иранского газа и электроэнергии, а также использование важнейших источников энергии для своей энергосистемы.

Ирак в значительной степени зависит от иранского газа для питания нескольких электростанций по всей стране, в то время как иранский экспорт электроэнергии также составляет значительную часть энергоснабжения страны.