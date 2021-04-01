Тегеран, , 07:33 — REGNUM 31 марта посол Ирана в Хорватии подписал соглашение с ректором Загребского университета о создании иранского зала, предназначенного для ознакомления с культурным наследием, историей, тенденциями мысли и культурой Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По данным иранского представительства, посол Парвиз Эсмаили встретился и провёл переговоры с ректором Загребского университета профессором Дамиром Борасом.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе подписание соглашения о создании иранского зала в Философском колледже этого университета.

На встрече, которая состоялась в присутствии декана Загребского университета профессора Милоха Юдаша, стороны подготовили перечень вопросов научно-исследовательского, технологического и культурного сотрудничества между различными университетами двух стран.

Было решено, что иранский зал в Загребском университете будет посвящен ознакомлению с иранским культурным и интеллектуальным наследием, а также историей и культурой страны.

Стороны также договорились об усовершенствовании меморандумов о взаимопонимании между Загребским университетом и рядом иранских университетов.