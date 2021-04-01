Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить об отмене санкций против Международного уголовного суда (МУС), введённых при бывшем президенте Дональде Трампе. Об этом 31 марта сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на осведомлённые источники.

По их информации Белый дом выступит с соответствующим заявлением на этой или следующей неделе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале сентября 2020 года Минфин США применил санкции против двух сотрудников МУС, которые якобы неправомерно расследовали предполагаемые военные преступления военнослужащих США в Афганистане и в других странах мира.

С приходом на высший руководящий пост Джо Байдена в Белом доме объявили о готовности «тщательно проанализировать» решение предыдущей администрации относительно суда.

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