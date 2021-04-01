Тегеран, , 07:35 — REGNUM 31 марта пакистанский эксперт заявил, что соглашение о сотрудничестве между Ираном и Китаем повлечет за собой позитивные последствия за счет ослабления влияния США в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Заведующая кафедрой международных отношений Национального университета современных языков Ризвана Аббаси заявила, что такого рода партнерство способно укрепить внутрирегиональные связи в рамках китайской концепции инициативы «Один пояс — один путь».

Эксперт отметил, что Китай и Иран заключили данное соглашение о сотрудничестве с целью построения двусторонних отношений на прочной основе. «Такой уровень партнёрства, по-видимому, имеет далеко идущие последствия, тем самым ослабляя влияние США в регионе», — подчеркнула она.

Аббаси также сообщила: «Это не обычная сделка, поскольку Китай собирается инвестировать в Иран 400 миллиардов долларов США, что приведет не только к ускорению иранской экономики, но и развитию всего региона».

Напомним, что стратегический документ был подписан между двумя странами 27 марта в ходе визита министра иностранных дел Китая Ван И в Тегеран.