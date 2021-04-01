Тегеран, , 07:36 — REGNUM 31 марта иранский депутат заявил, что подписанный между Ираном и Китаем документ на данный момент является не контрактом или соглашением, а просто дорожной картой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед журналистами агентства Mehr, Эбрахим Азизи подчеркнул, что документ, подписанный между Тегераном и Пекином, является всего лишь дорожной картой, а не соглашением или контрактом.

«Согласно статье 77 действующей конституции, любая форма соглашения и контракта должна быть ратифицирована парламентом, чего на сегодняшний день не удалось достичь в отношении данного документа», — подчеркнул иранский председатель комитета по безопасности Комиссии парламента по национальной безопасности и внешней политике.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его китайский коллега Ван И подписали в Тегеране соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, что стало важной вехой в двусторонних отношениях между двумя странами. Первое упоминание о Дорожной карте сотрудничества возникло во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Иран в 2016 году.