Тегеран, , 07:40 — REGNUM 31 марта посольство Ирана в Москве получило пятую партию вакцины «Спутник V», включающую 100 000 доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что груз будет отправлен в Иран 1 апреля рейсом авиакомпании Mahan Air.

По приказу президента страны Хасана Рухани 9 февраля в Иране началась всеобщая вакцинация против COVID-19 с помощью российской вакцины «Спутник V». Сын министра здравоохранения Саида Намаки был первым иранцем, получившим вакцину.

«Наиболее приоритетными группами людей для вакцинации являлись врачи и медсестры, работающие в отделениях интенсивной терапии больниц», — сказал Намаки.

«Иран также закупил около 16,8 миллиона доз вакцины COVID-19 у COVAX для вакцинации 8,4 миллиона человек», — сказал он, при этом отметил, что страна по-прежнему нуждается в импорте зарубежных вакцин.

Иран принял поставку первой партии вакцин «Спутник-V» из России 4 февраля.