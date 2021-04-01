Тегеран, , 07:42 — REGNUM 31 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что День исламской республики является одним из самых значимых событий для страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем выступлении в преддверии Дня исламской республики (1 апреля) Рухани заявил, что лозунг «республика, ислам и Иран», представляет собой три компонента, являющиеся столпами Исламской Республики Иран.

Он подчеркнул: «Когда иранцы бросились на избирательные участки 12 апреля 1358 года (1 апреля 1979 года), чтобы проголосовать за систему управления Исламской Республикой, они продемонстрировали, что управление Ираном находится в руках его народа».

Исламская революция в Иране, по словам Рухани, была направлена на то, чтобы предоставить людям право выбора, чтобы «никто не мог навязать им свою волю». Он отметил, что выборы имеют большое значение для страны, и Исламская Республика будет энергично двигаться вперед в этом направлении.

Говоря об оставшихся четырех месяцах своего президентского срока, Рухани сообщил, что приоритетом его администрации в этот период является проведение активных выборов.