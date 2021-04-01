Сараево, , 08:34 — REGNUM Председатель Союза за лучшее будущее Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич принял 31 март с визитом посла Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Игоря Калабухова. В ходе встречи была подчеркнута важность и необходимость сотрудничества между Боснией и Герцеговиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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По этому поводу отмечена необходимость снижения напряженности в политических и межнациональных отношениях в Боснии и Герцеговине, поскольку существует общий международный «консенсус о том, что Босния и Герцеговина должна развиваться на основе внутреннего диалога законного представителя и компромисс, который обеспечит более стабильную политическую ситуацию.

В конце концов Радончич пожелал Калабухову успешного пребывания на посту посла в Боснии и Герцеговине и поблагодарил за его личную преданность делуи попыткам конечном итоге получить большое количество вакцины против коронавируса.