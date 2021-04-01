Тегеран, , 08:25 — REGNUM Мировой экспорт ковров ручной работы в 2020 году составил 1 миллиард долларов, согласно данным, которые демонстрируют, что доля Ирана на мировом рынке составляет 7,9%. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 марта.

Около 95 стран торгуют по тарифу № 5701, включая любые виды ковров. Однако только восемь стран, а именно Иран, Индия, Пакистан, Непал, Турция, Китай и Афганистан, активно занимаются торговлей коврами ручной работы.

В то время, как мировой экспорт ковров ручной работы в 2016 году достиг 1,459 миллиарда долларов, в последние годы это число постоянно сокращается. Иран охватил 7,9 процентов рынка экспорта ковров ручной работы в 2020 году. Индия являлась главным экспортером с долевым показателем 31,7 процента, за ней следовал Египет с долей 18,2 процента.

Глава Иранского национального коврового центра Фарахназ Раф сообщил журналистам IRNA, что производство ковров ручной работы в Иране выросло на 34 процента за первые 10 месяцев прошлого персидского года (20 марта 2020 года — 21 января 2021 года).

Раф отметил, что за этот период в Иране было соткано ковров ручной работы общей площадью 1 869 304 квадратных метра, в то время как за аналогичный период предыдущего года этот показатель составил 1 231 321 квадратный метр.