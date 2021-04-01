Тегеран, , 07:49 — REGNUM 31 марта специальный представитель министерства иностранных дел Малайзии Датук Камарудин Джаффар отбыл из Джакарты в Западноазиатский регион с визитом в Иран, Катар и Турцию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Малайзии Висма Путра объявил, что Камарудин Джаффар посетит регион с 31 марта по 6 апреля с целью укрепления связей между Малайзией и тремя странами Западной Азии, включая Иран, Катар и Турцию.

В объявлении также отмечалось, что малайзийский представитель встретится со своими иностранными коллегами, чтобы обменяться мнениями по укреплению сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также обсудить региональные и международные дела.

Малайзия разработала регламент Стандартных оперативных процедур по борьбе с COVID-19, утвержденный министерством здравоохранения страны и Советом национальной безопасности. Министерство иностранных дел Малайзии заявило, что рабочий визит также направлен на то, чтобы поделиться опытом в данном направлении с официальными лицами трёх стран.