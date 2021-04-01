, 07:44 — REGNUM 31 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 96 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 665. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Лари, за последние 24 часа выявлено 10 330 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1288 человек госпитализированы. Она отметила, что с учетом 96 новых смертей общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 62 665.

Лари подчеркнула, что 1 617 333 пациента из общего числа 1 885 564 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, около 3970 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Далее она сообщила, что к настоящему времени по всей стране было проведено 12 821 847 диагностических тестов на смертельный вирус.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила более 128 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 800 000 человек погибли.