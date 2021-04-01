Никосия, , 01:31 — REGNUM Все категории пассажиров из России, в том числе туристы, смогут посещать Кипр с 1 апреля в соответствии с решением правительства этой страны.

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Для посещения Кипра прибывающим из России потребуется сдать два теста на коронавирус: первый — не ранее, чем за 72 часа до вылета, второй — по прибытии в страну.

«Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса», — сообщили в посольстве России в Никосии.

После получения первого теста его результаты нужно будет внести в анкету на сайте Cyprus Flight Pass, получить сертификат на английском языке (кроме детей до 12 лет), и провизу для въезда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство здравоохранения Кипра официально включило Россию в «красную» категорию стран, которым с 1 апреля 2021 года разрешено въезжать в страну.

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