Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у берегов Гуама, сообщает Геологическая служба США.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 164 километрах к юго-юго-западу от деревни Меризо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане. Его очаг находился в 970 километрах к юго-востоку от острова Пасхи на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.