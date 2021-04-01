Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Телефонный разговор начальников Генштабов США и России состоялся после получения информации от украинских военных о неких перемещениях российских сил вблизи границы, заявил 31 марта на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Одна из причин того, что мы обратились к России, состоит в том, что мы попытались получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит», — сказал он.

Он не стал сообщать другие подробности о переговорах с российской стороной и не уточнил, можно ли считать сведения украинских военных заслуживающими доверия.

Ранее СМИ сообщали, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провёл телефонные переговоры с начальником Генштаба ВС России — первым замминистра обороны РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

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