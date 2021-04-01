Абуджа, , 01:10 — REGNUM Неизвестные вооруженные боевики совершили три нападения в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба регионального департамента внутренних дел.

Сообщается, что нападения произошли в районах Чикун, Гива и Каждуру. В результате нападений в этих регионах погибли восемь мирных жителей, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Информации о возможном уничтожении имущества не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта группа боевиков атаковала несколько населенных пунктов в нигерийском штате Кадуна. В результате серии нападений погибли 13 мирных жителей, еще семеро получили ранения. Также боевики сожгли десятки домов, зернохранилища и мотоциклы.

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