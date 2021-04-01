Багдад, , 00:33 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 6664 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

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Отмечается, что это самый высокий показатель по числу выявленных пациентов за сутки с начала пандемии. При этом более трети всех случаев приходится на иракскую столицу Багдад. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 850 924.

Также за минувшие сутки в стране скончались еще 37 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ираке от осложнений COVID-19 умерли 14 323 человека. В иракском минздраве уточнили, что к концу марта в республике уже смогли выздороветь 759 560 пациентов.