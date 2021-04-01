Донецк, , 00:31 — REGNUM Киевские власти прилагают все усилия, чтобы нивелировать формат минских переговоров и «выдавить» из него представителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 31 марта заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Представители (Украины — ред.) сознательно прилагают все усилия для нивелирования существующего формата и смысла контактной группы путем выдавливания республик из переговоров», — цитирует пресс-служба главу ведомства.

По словам Никоноровой, украинские инициативы в отношении Донбасса и поведение участников переговоров от Киева «направлены исключительно на усугубление существующей стагнации в работе контактной группы, которая подается под видом выполнения минских соглашений».

Напомним, 30 марта состоялись переговоры лидеров России, Германии и Франции — стран гарантов выполнения минских соглашений. Они вновь признали необходимым нормандский саммит по урегулированию конфликта в Донбассе, в то время как Украина, которая является стороной по минским соглашениям, заявила о намерении назначить советника по консультациям с представителями ДНР и ЛНР.

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