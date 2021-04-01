Подгорица, , 01:04 — REGNUM На основе недавно опубликованного неофициального документа Евросоюз 31 марта подготовил дополнительный рабочий документ по применению пересмотренной методологии переговоров о членстве с Черногорией и Сербией. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Данный документ нацелен на облегчение подготовки следующей межправительственной конференции с каждой страной-кандидатом для усовершенствования методологии расширения и её адаптации к существующим переговорным рамкам.

В документе указывается, что Черногория и Сербия уже выразили принципиальную готовность принять новую методологию.

В соответствии с пересмотренной методологией, ни одна глава не может быть закрыта без выполнения ряда временных критериев. Согласно этому документу, корректирующие меры будут рассмотрены в случае возникновения проблем в ходе переговоров с учетом принципов обратимости процесса.

Напомним, новая методология расширения ЕС в странах Западных Балкан, принятая 5 февраля 2020 года, заключается в разделении глав переговоров о вступлении на шесть тематических блоков. Это внутренний рынок, фундаментальные основы, ресурсы и сельское хозяйство, конкурентоспособность и инклюзивный рост, экологическая повестка дня и устойчивые связи, внешние связи.