Стокгольм, , 01:18 — REGNUM В Швеции партия центристов предлагает компенсировать затраты работодателей на проведение экспресс-тестов на COVID-19. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

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«Ограничения имеют крайне важную ценность, но правительство также долго нарастить усилия по отслеживанию распространения инфекции», — заявил лидер фракции центристов в Риксдаге Андерс В. Йонссон.

Теперь центристы намерены также добиваться, чтобы предприниматели получили возможность проводить экспресс-тесты на COVID-19 при участии медперсонала с высшим образованием на рабочих местах.

«Мы видим, что отслеживание распространение инфекции не работает столь хорошо. Самое первое возможное решение заключается в мобилизации комплекса здравоохранения внутри частных компаний, чтобы каждый работодатель сделал все ради предотвращения ситуации, когда работники заражают друг друга», — заявил Йонссон.

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