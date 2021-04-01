Подгорица, , 00:20 — REGNUM Эпидемиолог института общественного здравоохранения Мария Божович на пресс-конференции 31 марта заявила, что в Черногории не произошло значительного спада числа заражений коронавирусом, из-за чего эксперты отказываются от смягчения мер. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

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Напомним, 30 марта в Черногории от последствий вируса короны скончалось десять человек.

Черногория, по последним данным, за последние две недели занимает первое место в регионе по количеству новых заражений. В больницах лечение от коронавируса проходят 502 человека, из которых 142 — в клиническом центре Черногории.

«Слишком рано говорить о нисходящей тенденции заболеваемости. Цифры последних нескольких дней показывают небольшой спад, но это для нас в течение короткого периода в эпидемиологическом смысле мало что значит. Мы наблюдаем, что ситуация может измениться очень быстро, поэтому граждане должны проявлять ответственность в отношении соблюдения мер и интерес к вакцинации», — отметила Божович.