Стокгольм, , 00:33 — REGNUM «Умеренные» выступили с резкой критикой в адрес премьер-министра Швеции Стефана Лёвена после его заявления о «Левой коммунистической партии Швеции». Партийный секретарь «Умеренных» Гуннар Стрёммер заявил, что нынешний глава кабинета министров всеми силами пытается намерено приукрасить прошлое коммунистов. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Поводом критики послужило интервью Лёвена газете Dagens Nyheter, в котором он дал понять, что тогдашняя «Левая коммунистическая партия Швеции» выступала за защиту демократии.

По мнению же Стрёммера, премьер-министр в течение долгого времени пытался обвинить нынешнюю оппозицию в ее недемократичности, в то время как всегда был готов приукрашивать прошлое коммунистов, чтобы сохранить власть в правительстве.

«При этом в Швеции под угрозой находится не демократия, а шансы Социал-демократов остаться во главе правительства», — констатировал Стрёммер в эфире SVT.

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