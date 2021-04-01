Стокгольм, , 00:16 — REGNUM Правое правительство Швеции, пользующееся поддержкой «Шведских демократов», не защищает демократические ценности, однако в случае с «Левой коммунистической партией» эта формулировка не работает. Об этом в недавнем интервью газете Dagens Nyheter дал понять премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. О чем ещё думает глава кабинета министров постарался понять журналист газеты Svenska Dagbladet Йоран Перссон.

«Я никогда не считал, что Левая коммунистическая партия Швеции не поддерживает демократические устои», — заявил ранее Лёвен в интервью DN.

«Как вообще это возможно?», — задается вопросом в своей статье Перссон.

«Нападать на союзников твоего главного противника — классическая политическая уловка, но тон поднялся — или опустился — на новый уровень этой весной. Стефан Лёвен и другие лидеры Социал-Демократов проводят интенсивную кампанию против правых партий, которые готовы сотрудничать со Шведскими демократами», — отмечает журналист.

Однако слова Лёвена о прежней «Левой коммунистической партии Швеции» кажутся Перссону бессмысленными, учитывая «тесные связи Коммунистической партии Швеции с коммунистическими диктатурами в Восточной Европе».

«Не очень осторожное заявление со стороны человека, которые вложил все свои активы в то, чтобы выборы-2022 стали референдумом по демократии», — резюмирует Перссон.

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