Белград, , 00:19 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 31 марта начал свой двухдневный официальный визит в Италию. На пресс-конференции он отметил, что отношения Сербии и Италии могут служить примером успешного сотрудничества.

Никола Селакович заявил, что Сербия рассматривает Италию как важного партнера в процессе европейской интеграции. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Италия до сих пор стала не только страной, относящейся благосклонно к процессу расширения, но и одной из ее самых громких сторонников», — подчеркнул Селакович.

Он указал, что полноправное членство в Европейском союзе является одной из ключевых стратегических целей Белграда. Селакович добавил, что интерес Сербии заключается в сохранении добрососедских отношений, региональной стабильности и справедливом и мирном решении вопроса Косово.

По его словам, в списке приоритетов остаются традиционные отношения как с Россией, так и Китаем, а также стремление к выходу на новый уровень партнерских отношений с США.