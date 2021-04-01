Стокгольм, , 00:14 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал «Шведских демократов» антидемократической партией, однако он отказывается придерживаться того же мнения в отношении бывшей «Левой коммунистической партии Швеции», что вызвало критику с разных сторон. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Я никогда не считал, что Левая коммунистическая партия Швеции не поддерживает демократические устои», — заявил ранее Лёвен в интервью газете DN.

Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон назвал подобное заявление «возмутительным и не имеющим никакое отношение к реальной истории», а лидер «Христианских демократов» Эбба Буш обвинила Лёвена в причастности к ревизионизму истории:

«Предположение, что Левая коммунистическая партия Швеции, поддерживавшая некоторые из худших коммунистических режимов, вставала на защиту демократии, столь же убедительно, как утверждение, что небо зеленое», — написала Буш у себя в Twitter.