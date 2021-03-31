Париж, , 23:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 31 марта объявил о введении ограничительных мер по всей Франции и о закрытии школ для борьбы с COVID-19.

Властями было принято решение распространить на всю страну ограничительные меры, которые ранее были введены в 19 наиболее пострадавших департаментах. К этим мерам относятся: закрытие магазинов, которые не продают товары первой необходимости; заявления на случай, если требуется уйти от своего места жительства больше чем 10 километров.

Среди новых введённых по всей стране мер закрытие детских садов, школ и средних школ. После Пасхи (4 апреля) преподавание в течение четырех дней будет вестись в режиме онлайн, после чего начнутся трехнедельные каникулы, перенесённые на более ранний период.

Для родителей, которые не могут работать дистанционно, правительством предусматривается частично оплачиваемый отпуск. Для студентов ничего не поменяется, они, как и раньше, могут посещать университеты один раз в неделю. Меры начнут действовать с 3 апреля и, по прогнозам Макрона, закончатся 2 мая. Комендантский час продолжит действовать с 19:00 по 6:00.

Макрон также призвал французов к максимальному ограничению контактов и встреч. Межрегиональные поездки будут разрешены только на время пасхальных выходных.

Также президент заявил, что с 15 мая все французы старше 50 лет смогут вакцинироваться.

Ранее представитель правительства Франции Габриэль Атталь утверждал, что закрытие школ является «последним средством» борьбы с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон обсуждает введение во Франции локдауна