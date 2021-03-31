Москва, , 23:56 — REGNUM Прокуратура Москвы организовала проверку по факту падения рабочего с высоты в вентиляционную шахту при проведении работ в строящемся здании на проспекте Андропова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По предварительной информации, 31 марта мужчина проводил строительные работы, во время которых упал с высоты 25-го этажа на уровень 14-го этажа. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в одну из городских больниц», — говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов.

При наличии оснований по результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер реагирования, отметили в пресс-службе.